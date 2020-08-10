台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)7月合併營收約51.4億元，年增26.7%，再創歷年同期新高，繼父親節贈禮採買潮後，看好中元節置辦商機，momo首波推出「澎派備中元」活動搶市，進而推升8月營收。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠於宅經濟發威，富邦媒7月合併營收約51.4億元，年增26.7%，再創歷年同期新高，累計1至7月合併營收約361億元，較去年同期成長30.7%，亦是歷年同期新高。

富邦媒表示，7月在「夏日抗暑」與「暑期娛樂」二大商機挹注下，帶旺momo網路購物的營運表現；夏季豔陽與屢創新高的溫度，點燃涼夏家電的買氣，momo除積極響應政府「台北節能季」汰舊換新、減徵貨物稅政策，同時集結家電大廠包含聲寶、東元、國際牌、禾聯以及奇美等品牌，提供消費者豐富與實惠的商品選擇，其中消費首選DC風扇單月即繳出約19,500台熱銷佳績；一級能效冷氣空調亦有銷售約15,000台的亮眼表現。

再者，暑假也讓娛樂商機蓬勃，宅在家的電競風潮勢不可擋，momo主打「DIY打造個人化電競設備」受到玩家的青睞，帶動電競商品銷售成長約1.5倍。因應全球防疫，為滿足暑假期間無法出國購物，momo集結全球百大品牌，以「線上出國，用指尖探索世界好貨」為核心舉辦《全球購物祭》，活動期間廣受消費者熱絡響應，也為7月營收添柴火。

就各事業體來看，7月momo網路購物業績年成長31.8%，再攀歷年同期新高，且持續6個月超過全公司營業額的90%，五大品類中則以3C家電(年成長41%)、健康休閒(年成長38%)、美妝保健(年成長29%)位居成長前3名，行動購物業績則年增42.7%，佔比達71.1%。

展望8月，富邦媒表示，父親節贈禮採買潮後，中元節置辦商機接續而來，momo首波推出「澎派備中元」活動搶市，8月16日前集結零食、米麵、飲品、罐頭、生鮮等下殺5折起，再加碼「滿額抽任天堂Switch」、「滿額登記送5%momo幣」兩大好康，希望能推升8月營收。

(時報資訊)