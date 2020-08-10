英國時尚品牌零售商極度乾燥(Superdry)已經同意700萬英鎊(915萬美元)的貸款，以度過新冠肺炎的衝擊，該公司並公布上季財報。

極度乾燥今年以來股價下跌77%，由於傳染病大流行，全球多數店面關閉。此次的貸款協議是與匯豐銀行和法國巴黎銀行(BNPP)達成，協議將生效到2023年1月。截至今年8月6日，極度乾燥在其資產負債表仍保有5780萬英鎊的淨現金。

極度乾燥以服飾印有漢字聞名。該公司聯合創辦人鄧克頓(Dunkerton)表示，這項行動將大力支持了公司的頭寸，加上新的ABL貸款機制，將讓公司有足夠彈性去執行現行計畫，並確保公司復甦。

極度乾燥另外公布了截至7月25日的第一財季的財報，儘管該公司在第一財季受到極大傷害，旦集團營收下跌24.1%，優於公司內部預期。

目前該公司有95%的商店已經重新開啟。第一季的商店營收下跌58.1%，另一方面，批發營收下跌31%，電子商務則逆向彌補損失，營收成長93.2%。

(時報資訊)