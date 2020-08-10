基富通證券執行的「好享退」全民退休投資專案啟動已滿1年，今（10）日舉行期中成果發表，目前扣款人數近4萬人，仍有近97％高留存率、每月扣款金額3.46億元。回收的逾5千份問券中，有85％受訪者願意推薦給親友、67％表示在專案2年到期後仍會繼續投資。

基富通表示，過去1年全球投資市場大洗三溫暖，尤其今年3月所有投資商品因新冠肺炎疫情爆發而出現大回檔時，許多資金因此快速撤出市場，但同時亦有很多投資人選擇逆勢進場，因此在此波快速反彈下成為勝利方。

而參與「好享退」的投資人，因專案有須連續扣款2年機制，讓參與者即使在3月全球股災中也持續扣款投資，累積至今都有不錯的投資表現，不僅強化參與者的投資信心，也凸顯定期定額、紀律投資對退休準備的重要性。

集保結算所暨基富通董事長林修銘表示，為提供民眾更好的退休準備標的，「好享退」專案當初成立由產、官、學組成的推動諮詢小組，並經層層關卡選出發行專案商品的安聯、國泰、群益3家投信，推出囊括3種目標風險、3種目標日期等合計9檔基金。

基富通總經理黃致淵指出，專案去年8月啟動迄今仍有3萬9610戶持續扣款，留存率達96.5％。每月扣款金額3.46億元，與期初幾乎持平，更有7％參與者調升每月扣款金額。平均每人扣款1.84筆，其中逾45％參與者每月扣款超過2筆，平均每筆扣款金額4738元。

基富通也與山水民調對「好享退」投資人共同進行調查，分析5212份回收問卷後顯示，有78.7％受訪者表示，若有類似好享退的商品推出會願意再投資，且有85.2％的受訪者願意將好享退推薦給親友。

另外，「好享退」專案規畫為期為2年，期滿後若贖回或終止扣款，不會被收取手續費與經理費差價、並可持續投資。不過，仍有67.5％的受訪者表示，在2年時間期滿後仍會繼續投資，凸顯參與者對專案的認同。

黃致淵認為，多數受訪者對專案持正面態度，尤其認同專案費用低、為退休準備量身訂做、可養成紀律投資等機制，因此有機會願意推薦親友來參與。退休準備續受國人重視，愈來愈多人知道退休準備的重要性，呼籲民眾可及早開始自主理財，給自己更好的退休生活。

(時報資訊)