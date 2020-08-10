中華電(2412)旗下中華資安國際今(10)日宣布與資安新創公司奧義智慧科技合作推出「AI 巡檢包」服務，採用美國MITRE ATT&CK公開評測最強偵測能力的奧義智慧CyCraft AI資安引擎，提供政府或企業自動化資安威脅分析、排查、抑制與快速通報，並提供淺顯易懂的資安檢查報告，由強強聯手的「資安國家隊」協助政府或企業抵禦惡意程式侵駭。

臺灣中小型企業及政府機關多數未能配置足夠之資安人員，無法早期偵測未知惡意程式威脅，以致遭受惡意程式攻擊的事件頻傳。本次中華資安國際與奧義智慧科技推出的「AI 巡檢包」，利用AI 防駭模組自動化盤點清查單位端點設備，偵測是否遭受未知惡意程式、駭侵行為威脅，排查可疑帳號、可疑行為及高危險工具，並產生出易懂且完整的健診報告。健診報告以視覺化詳細呈現遭駭端點、案情脈絡與惡意連線軌跡等分析成果，提供客戶訂定有效根除計畫、擺脫駭客威脅與防阻勒索軟體危害。

中華資安國際總經理洪進福表示，由於中華資安國際和奧義智慧是臺灣的在地團隊，希望能提供政府與企業由臺灣自主研發、品質更勝國外的資安解決方案，打造值得信賴的「資安國家隊」。

奧義智慧共同創辦人吳明蔚則表示，中華資安國際在資安技術、專業服務與資安事件處理的經驗十分豐富，本次與中華資安合作，除了本次的AI巡檢包外，未來兩家公司也會持續深化彼此的策略合作。

(時報資訊)