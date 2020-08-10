藝人羅霈穎3日驟逝，消息震驚演藝圈，靈堂今（10）日開放第三天，前台中市長胡志強前來悼念，而他近來行動不便，步履蹣跚地走進靈堂，更曝光兩人過去曾有段淵源。

胡志強說：「永遠記得她非常鼓勵我，選舉時競選總部最大花圈、花籃，不論是蘭花或玫瑰，永遠都是她（送）的」，更透露先前曾約好要在上海見面，「找不到人，作息不太正常」，坦言對於羅霈穎驟逝很意外「她自己一定也沒想到」，雖胡志強行動不便，他說「我一定要來她說一聲謝謝，再見」。

(中時 )