藝人羅霈穎3日驟逝，消息震驚演藝圈，靈堂今（10）日開放第三天，前台中市長胡志強前來悼念，而他近來行動不便，步履蹣跚地走進靈堂，更曝光兩人過去曾有段淵源。
胡志強說：「永遠記得她非常鼓勵我，選舉時競選總部最大花圈、花籃，不論是蘭花或玫瑰，永遠都是她（送）的」，更透露先前曾約好要在上海見面，「找不到人，作息不太正常」，坦言對於羅霈穎驟逝很意外「她自己一定也沒想到」，雖胡志強行動不便，他說「我一定要來她說一聲謝謝，再見」。
(中時 )
藝人羅霈穎3日驟逝，消息震驚演藝圈，靈堂今（10）日開放第三天，前台中市長胡志強前來悼念，而他近來行動不便，步履蹣跚地走進靈堂，更曝光兩人過去曾有段淵源。
胡志強說：「永遠記得她非常鼓勵我，選舉時競選總部最大花圈、花籃，不論是蘭花或玫瑰，永遠都是她（送）的」，更透露先前曾約好要在上海見面，「找不到人，作息不太正常」，坦言對於羅霈穎驟逝很意外「她自己一定也沒想到」，雖胡志強行動不便，他說「我一定要來她說一聲謝謝，再見」。
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