香港警方國安處今早以違反香港《國安法》為由，拘捕「壹傳媒」創辦人黎智英等7人，並搜索香港蘋果日報。國民黨前主席朱立倫表示，不管你喜不喜歡黎智英個人，我們必須保障言論自由；不管你支不支持蘋果日報，我們必須維護新聞自由。這才是民主自由法治的基礎；才能獲得真正的民心。

(中時 )