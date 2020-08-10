港警拘捕黎智英 朱立倫籲保障新聞言論自由 15:522020/08/10 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱立倫。（朱立倫辦公室提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港警方國安處今早以違反香港《國安法》為由，拘捕「壹傳媒」創辦人黎智英等7人，並搜索香港蘋果日報。國民黨前主席朱立倫表示，不管你喜不喜歡黎智英個人，我們必須保障言論自由；不管你支不支持蘋果日報，我們必須維護新聞自由。這才是民主自由法治的基礎；才能獲得真正的民心。 (中時 ) #黎智英 #香港 #國安法 #朱立倫 #國民黨 #蘋果日報 #新聞自由 #言論自由 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港蘋果被搜索 江啟臣：摧毀港民對港府信任 10:482020/08/10 政治 港警拘捕黎智英 國民黨籲港堅持民主自由 11:462020/08/10 政治 黎智英被捕 陳其邁：當市長會照顧好港人朋友 11:232020/08/10 政治 黎智英被捕 民進黨批港府：令人不齒 14:262020/08/10 政治 壹傳媒張劍虹等4高層被捕 黎智英戴手銬抵總部協助搜查 08:292020/08/10 兩岸 黎智英涉違反國安法被捕 宅神：恐怖就在這裡 12:552020/08/10 政治 黎智英被港警拘捕 府：高度的遺憾和譴責 13:272020/08/10 政治 黎智英被捕 香港蘋果：警入大樓搜查無搜索令 11:252020/08/10 兩岸 抓捕黎智英後 港警放話：不排除更多人被捕 13:052020/08/10 兩岸 黎智英等7人被捕 港媒曝欺詐案情始末 10:052020/08/10 兩岸 政治熱門新聞 綠罷韓讓民眾不滿 高雄市長補選最後一周 杏仁哥出招 - 政治 黎智英涉「國安法」被捕 黃暐瀚斷言可能結局 - 政治 韓國瑜被罷免後2個月 韓市府前官員6字轉達韓心聲 - 政治 頭條揭密》TikTok是「𨑨迌」？李登輝小同鄉張一鳴恐非此意 - 政治 支持罷免黃捷 這張圖曝韓國僑胞心聲：實在看不下去了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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