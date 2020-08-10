台南市政府社會局每年編列2200萬元急難救助金，但往往僧多粥少不夠用，還需媒合慈善單位捐助。今年8月起，市府與中國人壽及秀峰公記慈善會合作推動微型保險，首度主動替全市年滿15足歲至70歲符合條件資格的低收入戶投保，至少有8738名經濟弱勢者受惠，讓他們不需額外支付保費，即可獲得為期一年投保金額30萬元的微型保險方案，擁有基本的意外保障。

市長黃偉哲表示，感謝中國人壽大力協助，以及長期服務在地弱勢家戶的秀峰公記慈善會擔任要保人，讓弱勢民眾不需額外支付保費，即可獲得微型保險方案，萬一因意外事故傷害、失能或身故，即可獲得最高30萬元的理賠金，讓弱勢民眾可以在無需擔憂保費來源的前提下，擁有基本的意外保障。

黃偉哲認為，弱勢民眾生活不易，有「被照顧」的需求，因此特別指示社會局積極連結資源，陪伴低收入戶度過難關，將風險降至最低，推動中的微型保險，為符合條件的經濟弱勢家庭提供保險保障，不致因意外發生死亡或失能等事故，使家庭或個人頓時陷入困境，希望藉由保險制度建構健全的社會安全網與經濟支持，共同為弱勢民眾撐起風險保護傘。

黃偉哲還強調，市府將繼續擔任推廣人，除宣導微型保險及提供符合資格的對象納保外，後續更將由社會局與區公所協助宣導，同時也提醒納保對象，如有理賠情事發生，應於15日內將意外事故及傷害狀況，主動致電中國人壽受理。

(中時 )