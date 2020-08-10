美國衛生部長阿札爾率團訪台，而團隊入境檢附登機前三天陰性證明及機場篩檢，就不用居家檢疫14天，引發外界質疑。對此，律師葉慶元在臉書上表示，「政治淩駕防疫專業，講穿了，這些差別性的處理，根本都欠缺防疫上的正當理由。」

阿札爾來台也將創下免隔離首例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，來訪團除了將搭乘專機來台、提供搭機前3天的檢驗陰性報告，抵達後也會在機場進行採檢，在台期間全程團進團出，避免外界接觸，因此無需隔離，未來若是和美國衛生部長一樣重要到人物來台短期停留，都可考慮採用這種「外交泡泡」的模式。

外界擔憂「美日政要來台免隔離，發生感染你負責嗎？」對此，陳時中則回應，「我負責」。不過，此話則引發外界批評，葉慶元質疑，滯留大陸的台灣之子「小明們」不可以回台灣，因為防疫最重要，「美國的部長，日本的弔謁團，卻通通可以不用隔離，就直接進入台灣？」

葉慶元怒轟，顯然，對這個政府而言，防疫不是最重要的考量，政治才是，「部長，我實在想不通，如果真的出事的話，你到底要怎麼負責呢？」

針對此議題，資深媒體人董智森則批評，指揮中心說如果有人跟美國衛生部長一樣重要就不用隔離，這什麼邏輯？不是說很專業？原來美國人最了不起，刀槍不入！「叫我們戴口罩也是疫情指揮中心，對美國人放水也是疫情指揮中心。」

(中時新聞網)