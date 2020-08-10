興櫃餐飲公司乾杯(1269)受惠於暑假、振興券效應與中國大陸市場復甦，7月自結合併營收2.51億元，月增7.67 %、年減7.12%，為同期次高。累積1月至7月合併營收14.4億元、年減20.96%，為同期第3高。

望後市，8月迎接七夕、父親節，乾杯集團旗下餐飲品牌乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋本家、黑毛屋推出節慶套餐搶攻商機，加上振興券效應推波助瀾，振興券加碼方案所發出的現金抵用券吸引消費者逐漸回流，業績有望再上一層樓。

乾杯集團台灣事業受惠於暑假餐飲旺季、政府振興券上路帶動消費人潮，旗下六大餐飲品牌響應政府振興券推出滿2千贈1千現金抵用券加碼方案吸客，自振興券7月15日上路，半個月期間收到超過400萬元振興券。同時，乾杯團隊針對推出夏季限定的黑毛屋本家「北海道海膽和牛鍋」持續受到消費者好評，較上月銷量再成長一成。老乾杯於7月17日起搶先全台獨家銷售日本知名、具有百年悠久歷史的「惠比壽桶裝生啤酒」，打造食尚尖端的用餐體驗吸客，多管齊下成功帶動整體來客數提升一成。中國大陸事業在政策鼓勵消費下，業績強力回升，月增幅度達16%，恢復以往營收水準。

乾杯集團積極拓展營運新路，將原僅有B2B的外販事業，於7月16日正式宣布跨進B2C零售市場，推出乾杯自有生鮮電商平台「乾杯超市」，搶攻頂級生鮮商機。運用肉品進口商的採購優勢，得以提供消費者「Outlet價格的世界珍稀肉品」網購宅配服務，半個月達成100筆訂單佳績，挹注營收成長，後續將研發以肉為核心的調理食品等供消費者有更多選擇。

(工商 )