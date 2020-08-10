受新冠肺炎疫情衝擊，影響整體住房、宴會等業務表現，雲品國際酒店第2季合併營收為2.43億元、稅後每股虧損0.04元、累計今年上半年微幅獲利，EPS爲0.07元。不過好消息是，雲品7月單月營收1.5億元，較前月成長37％，近期營運逐月回溫。

雲品表示，第二季下半全台出遊人數及外出消費意願開始明顯增加，帶動旗下日月潭雲品溫泉酒店在假日的住房率達85％以上，此外，雖君品酒店受外國觀光客來台人數減少影響整體住房表現，憑藉君品酒店頤宮中餐廳米其林三星高知名度及口碑，以及在雲軒西餐廳推出龍蝦吃到飽、片皮鴨吃到飽等多項餐飲優惠活動，持續挹注整體營運良好淨現金流入。

不僅如此，雲品於第二季持續全力推動君品Collection宴會平台業務，推升國內外結盟合作據點已達49個，並與台灣最大場地平台pickone挑場地合作，成立了君品Collection專區，除了優化消費流程外，將擴大市占規模並有機會提高更多宴會接單量，整體宴會接單動能持續暢旺，且消費者對於戶外宴會需求持續提升，亦同步帶動旗下委託經營管理的「皇家薇庭」宴會接單表現熱絡。

雲品指出，7月份受惠政府振興經濟方案上路，包括安心旅遊補助、振興三倍券等觀光利多政策，又適逢暑假旺季來臨，搭配政府振興方案，促使國內觀光市場景氣呈現持續熱絡，集團亦響應政府振興挺觀光政策，推出「雲朗振興券」振興再加碼，讓三倍券放大為五倍券，以最超值的優惠方案提供給雲朗消費者，不僅帶動雲品7月整體住房率達9成以上，較上月成長30％，亦與去年同期住房率高。另外，景氣活絡也帶動了君品酒店餐飲、以及館外餐飲業務的頤品大飯店與君品 Collection宴會平台等消費挹注。

在國內疫情控制得宜情況下，展望2020年第三季，政府為刺激國內觀光市場消費所推出的振興政策，皆帶動國內觀光內需市場明顯回溫。除了雲品溫泉酒店住房成績斐然與君品酒店雲軒西餐廳牛排吃到飽訂位暢旺外，雲品旗下宴會平台「君品 Collection」針對各合作業者的場地獨特性進行宴會主題規劃，並搭配在地特色食材，提供新人耳目一新的沉浸式宴會企劃，整體訂單能見度已至 2021 年，未來可期吸引更多特色場地業者加入平台，能夠有機會創造公司長期穩健的營運成長動能。

(中時 )