今年第6號颱風「米克拉」來勢洶洶，中央氣象局10日早上10點30分同時發布海、陸警，但墾丁南灣因風浪不大，11點左右仍見遊客不畏紅線紅旗示警戲水依舊。（謝佳潾攝）

今年第6號颱風「米克拉」來勢洶洶，中央氣象局10日早上10點30分同時發布海、陸警，但墾丁南灣因風浪不大，11點左右仍見遊客不畏紅線紅旗示警戲水依舊。（謝佳潾攝）

今年第6號颱風「米克拉」來勢洶洶，中央氣象局10日早上10點30分同時發布海、陸警，但墾丁南灣因風浪不大，11點左右仍見遊客不畏紅線紅旗示警戲水依舊。（謝佳潾攝）

今年第6號颱風「米克拉」來勢洶洶，中央氣象局10日早上10點30分同時發布海、陸警，但墾丁南灣因風浪不大，11點左右仍見遊客不畏紅線紅旗示警戲水依舊；而東琉線則因海象不佳，下午航班提早停航，預計11日早上10點過後正常航行。

泰富交通船稍早公布，因受颱風影響，10日東港往琉球的末班船提前至下午3點30分，琉球往東港的末班船則提前至下午4點30分；而聯營處交通船也發出停航通知指出，下午3點30分後東港往琉球停航，琉球往東港則在下午4點後停航，而2業者都稱，11日的航班在早上10點前視海象再安排，10點過後則恢復正常。

至於中央氣象局雖在10日早上10點30分同時發布海、陸警，但11點左右的南灣海灘仍見遊客戲水依舊，即使岸上已插紅旗、拉紅線，但仍抵擋不住遊客愛玩的心，有遊客說，「浪看起來還好，應該還可以玩一下」，業者則稱，「錢都付了，就讓最後一組遊客玩完」。

對此，墾管處指出，依照「災後防救法」規定，凡岸上拉紅線後就不得再進入海灘，若有民眾違規闖入，可對其蒐證後向縣府檢舉，縣府得以對違規者開罰。不過，執法單位仍會先以柔性勸導為主，屢勸不聽者再祭懲處。

但墾管處呼籲民眾，即使海平面看似風平浪靜，但也不能小覷它掀起長浪的可能，我們在海岸上與海還是有段距離，千萬別為貪玩讓自己身陷風險中。

(中時 )