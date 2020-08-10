羅霈穎3日前於家中過世，消息曝光後震驚演藝圈，後事由好友于美人等人協助，稍早于美人在臉書貼出與張菲、Makiyo站在羅霈穎靈堂前的照片，並感嘆表示：「一朝春盡紅顏老，花落人亡兩不知」。

羅霈穎生前摯友于楓兒子黃華倫到場哀悼，對此于美人在臉書PO文告知羅霈穎，表示：「于楓的兒子華倫來看你了。當年母親情傷過世的時候他才7歲，他說你和他媽媽相處的時間比他還久！他希望羅阿姨和媽媽能在天上再敍姐妹情緣！如果巧遇父親，就讓恩怨紛擾留在人間」，接著引用文學家白先勇的《台北人》表示：「倘若一個人在一生的歲月裡，對另一個人念念不忘，這該是多麼幸運啊」，希望姐妹倆能在另一個世界相遇，並且能伴隨彼此。

此外于美人也曬出張菲、Makiyo到場哀悼的照片，而羅霈穎生前傳出為了替好友檢場出頭，怒嗆綜藝大哥大張菲，兩人因此種下心結，後來更沒再上過對方節目，如今張菲也放下年輕時的恩怨，來到靈堂前悼念，對此于美人也向羅霈穎喊話：「菲哥也來看你了，他説你是真性情大女子，祝你一路好走」。

(中時新聞網)