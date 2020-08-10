勞動部今(10)日公布最新減班休息統計，減班家數與人數均創疫情以來最大減幅，計有事業單位734家、實施人數1萬9458人，較前1期減少388家、7627人。

勞動部每周公布國內實施減班休息事業單位家數及人數，截至目前計有734家、1萬9458人實施減班休息，雖然各行各業都有減少，但製造業仍佔大宗，占總實施人數近7成，實施狀況達282家、1萬3577人，雖然較上期減少90家、3931人，但由於製造業受整個結構性影響嚴重，國外疫情不見趨緩，上下游供應等造成訂單數嚴重不足，受到的打擊仍屬嚴峻。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，本期減班休息統計是疫情以來減幅最大的一次，其中與國旅振興及內需大增有關，住宿及餐飲業目前為33家、380人實施減班休息，運輸及倉儲業目前實施減班休息29家、591人，與上期相比減少35家、1004人。

黃維琛指出，勞資雙方協議通常以3個月為1期，舉例來說5、6、7月為1期，7月底到期時有些事業單位情況好轉，因此沒有再實施減班休息，但有些到期仍不見得好轉，但還在觀望或擬定下一階段協議，屆時數字可能又會上來，強調減班休息在月初通報通常會有較大的數字波動，還要再觀察一兩期，看待數字必須審慎。

(中時 )