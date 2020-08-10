蔬菜水果買回家後，一般人都會在食用前清洗，但清洗時可要看仔細了！有一名網友在臉書上聲稱，日前在好市多買了一盒葡萄，沒想到洗葡萄時有一隻蜘蛛衝出來，原本想讓兒子看看，之後一查竟發現蜘蛛疑似是有毒的「黑寡婦蜘蛛」，讓不少網友都嚇壞了。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，買了一盒兒子愛吃的香檳葡萄，帶回家清洗時，突然竄出一隻蜘蛛，一查竟然是黑寡婦，好險原PO並沒有被咬到，她更貼出照片提醒，有購買的朋友要小心。

黑寡婦蜘蛛是一種具強烈神經毒素的蜘蛛，若是被咬到可能會產生激烈的肌肉疼痛，對兒童和體弱者威脅更大。原PO提到，原本發現蜘蛛時，還想用幼稚園發的昆蟲觀察盒裝起來拿給兒子看，但當她驚覺蜘蛛很可能是毒性極強的黑寡婦後，深怕牠肚子裡有小蜘蛛孵化，立刻就將蜘蛛淹死並用火燒掉，最後也在網友的提醒下通報農業局。

網友發現這隻蜘蛛疑似是黑寡婦。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

貼文一出，底下網友直呼，「好可怕哦 還好人沒事」、「太可怕了」、「事關台灣生態，請通報貴縣市農業局業管單位」、「請快向好市多反應，同批貨物應該要重新檢疫吧」。

《中時電子報》稍早致電到好市多，但無人接聽，因此尚未得到回應。

網友分享在好市多買的葡萄疑似出現毒蜘蛛。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

(中時新聞網)