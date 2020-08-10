台北市士林區百齡水岸社會住宅新建工程10日舉行開工動土典禮，預計2024年5月完工，可提供266戶，將以市價85折招租，房仲業者估算租金約落在6500元至2萬6000元，由於擁有河岸第一排景色，讓不少民眾相當期待。

百齡水岸社宅是北市今年預計開工10處公宅的第6處，接下來還有南港經貿、文山景豐一區、南港玉成及萬華福民社宅，也將在9至10月間動工，10處社宅將提供2645戶。

柯文哲出席致詞時表示，台北的社宅愈蓋愈漂亮，像百齡社宅東西向有遮陽板，14樓還有挑高2層樓的空中花園，可以遠眺基隆河、淡水河、圓山飯店，景觀是豪宅等級。

北市都發局住宅工程科長魏國忠指出，經調查周邊居民需求，未來百齡水岸社宅1樓會有公共托幼，2樓設置里民活動中心，3樓以上是住宅，9、14樓有空中庭院，屬河岸第一排社宅。

他說，房型規畫1房型（10坪）195戶、二房型（16坪）45戶、3房型（22坪）26戶，共266戶，至於租金，將在完工半年前調查，租金將以市價85折招租。

房仲業者推估，以目前附近租金行情每坪800至1200元推估，未來完工後，當地租金若沒有太大波動，每戶租金行情約6500元至2萬6000元不等。

(中時 )