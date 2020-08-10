「好享退-全民退休投資專案」屆滿一年，金管會主委黃天牧10日在好享退期中成果發表會中指出，「好享退」金管會從去年推動時就相當肯定，更具有三大時代意義：人口結構老年化、財富分配不平均、金融科技發展。

黃天牧直指，2020年全球人口結構老年化，「今年是全球人口第一次65歲以上的人數超越65歲以下的人數，全球踏上高齡化的不歸路。另外，「財富分配不平均」的情況惡化中，低利時代，靠利息養老的人將面臨困難。

黃天牧指出，僅管現在進入人口結構老年化、財富分配不平均的環境，但同時也有「金融科技發展」，透過科技，有利金融創新商品設計、通路成本節省、接觸客戶更簡單，而基富通推出的「好享退-全民退休投資專案」正反應時代變動，也是好享退所呈現的時代意義。

黃天牧指出，好享退專案啟動一年以來，目前扣款人數近4萬人，歷經新冠肺炎期間、投資市場大震盪後，仍有近97﹪的高留存率，每月扣款金額3.46億元，凸顯民眾對此專案的認同。

(工商 )