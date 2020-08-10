港警今(10日)早依涉嫌勾結外國勢力、違反《香港國安法》為由，逮捕壹傳媒集團創辦人黎智英與其2名兒子，還有多名壹傳媒高層，加上上周五(7日)川普政府對包括香港特首林鄭月娥等11名陸港官員制裁，陸美關係緊張，港股早盤走跌逾百點，壹傳媒股價更一度大跌16%，但在午盤後股價卻翻紅逾340%。

在黎智英遭到港警逮捕後，大批警力湧入香港壹傳媒總部，導致壹傳媒股價早盤一度回測至0.075港元、暴跌超過16%。不過，壹傳媒股價午盤後急拉到0.4港元，截至下午3點，成交額放量暴增至3.24億港元，達14,299筆成交筆數，股價創2019年6月以來高點紀錄，也改寫2009年2月12日的101.15%漲幅紀錄。

截至台北時間10日下午3點20分，壹傳媒股價漲勢收斂至0.20港元或222.22%、暫報0.29港元。

港股午盤休市期間，有香港的財經KOL(關鍵意見領袖)對黎智英被捕事件發表意見，曾被媒體報導的「渾水財經」專欄作家、本名為黃兆祺，去年開始以新創投資人的身份，在其專欄對時事議題發表看法，10日中午他在臉書上提到，0.078元買進122萬股壹傳媒，成本價約9.5萬港元，響應另外一名KOL「無神論者的巴別塔」的做法，最後賣出大賺7.5萬港元。但是否是KOL喊話推升股價，渾水財經受訪表示不知道是否相關，他也打算把賺來的錢以獎學金形式獎勵中大學生。

據《風傳媒》報導，有一名國內金融人士認為，壹傳媒股價暴漲應該是有內線買家知情，或許港府會出手整頓壹傳媒，讓已經跌到不到1港元的壹傳媒股價全面翻揚，才會出現大量買家掃貨。

除壹傳媒之外，世界華文媒體(明報母公司)、毛記葵涌、有線寬頻等媒體業股票午盤後也飆升，可能是買盤集體湧入媒體股炒作。

(中時新聞網)