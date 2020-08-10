搶攻七夕情人節商機，福灣巧克力推出結合西方甜點風味與東方茶香的「玫瑰荔枝東方美人」巧克力，限量1000片快閃上市，售價台幣420元，即日起於台北、屏東門市、官網同步販售。

2019年福灣巧克力以「台灣一號屏東黑巧克力62%」一舉打敗來自秘魯、美國、歐洲巧克力品牌，勇奪世界巧克力大賽ICA全球總決賽「世界最佳黑巧克力」大獎，掀起媒體討論以及民眾的搶購熱潮。福灣巧克力在去年的總決賽中，共拿下5金、19銀、4銅，共28項大獎，多項得獎作品尚未進入量產，其中在「調味黑巧克力」得到銅牌的就是「玫瑰荔枝東方美人」。

福灣巧克力創辦人許華仁以獨特的視角創作巧克力，帶給全球超乎想像的風味演進，也同時為巧克力創造新價值。自2017年開始參與全球巧克力賽事以來，他每年創作超過20隻新產品參賽，在獲得國際肯定的作品中，有不少尚未進入量產的「隱藏版」巧克力；今年七夕情人節，福灣巧克力決定正式推出在2019年巧克力大賽ICA中，獲得「調味黑巧克力」銅牌的「玫瑰荔枝東方美人」。

這款因應七夕推出的巧克力，除了在口味上融會東、西方的優雅，設計上更以全新的色彩，帶來浪漫氣息：兩端色彩漸層的胭脂粉紅與湖水綠，分別代表著織女與牛郎，盒面的雲霧圖樣，則打上了雷射箔，象徵著兩方在閃閃發亮的山嵐間相會。

目前福灣巧克力產品中，「茶巧克力」系列已搜羅：鐵觀音、炭焙烏龍、紅玉紅茶，風味細緻的「東方美人」即將入列，也是去年嘔心瀝血之作。「東方美人茶」為台灣在地特殊茶品，因小綠葉蟬咬嚙、著唌，啟動茶樹的反應機制，因此讓茶葉既帶有討喜的蜜香，亦有芒果、水蜜桃、荔枝等甜香以及玫瑰的沁脾芬芳；東方美人茶湯雖綜合了如此鮮明、高雅的氣味，卻也幽微細緻、難以留存，要將其融入巧克力並達到平衡的難度極高。

為此，許華仁嘗試了超過五款東方美人茶，勢必找出花果香突出、澀味低的茶款。「巧克力的味道來自脂溶性的香氣，研磨巧克力過程中所產生的溫度，能適度萃取茶的香味，讓它自然收進可可油脂裡，兩者就能完美地融合。」而為引出東方美人茶中迷人的花香以及熟果的甜香，經過多次試做、調整，最後決定提高玫瑰粉與可可脂的使用比例，讓天然的花香帶動東方美人茶的風味。這款「玫瑰荔枝東方美人」巧克力在入口後，隨著口腔溫度慢慢融化的可可脂，會緩緩帶出迷人的花果香氣；長留口齒間的是細緻綿長的茶韻，像極了愛情。

(工商 )