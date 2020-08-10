雲品國際酒店股份有限公司（2748）因新冠肺炎疫情衝擊住房、宴會等業務，第二季合併營收為2.43億元、稅後每股虧損(EPS) -0.04元、累計今年上半年微幅獲利，稅後EPS 0.07元。雲品7月合併營收，7月單月營收1.5億元，較6月1.09億元成長37％，近期營運逐月回溫。

展望第三季，受惠政府振興國旅與內需政策，觀光內需市場明顯回溫，雲品溫泉酒店住房業績台北君品酒店餐飲暢旺，雲品旗下宴會平台「君品 Collection」針對各合作業者的場地獨特性進行宴會主題規劃，並搭配在地特色食材，提供新人耳目一新的沉浸式宴會企劃，整體訂單能見度已至 2021 年，未來可期吸引更多特色場地業者加入平台，能夠有機會創造公司長期穩健的營運成長動能。

雲品表示，近期住房、餐飲業務雖有明顯復甦跡象，但由於疫情的不確定性仍然存在，集團防疫的相關措施不中斷，並且持續關注疫情走向。

雲品表示，第二季下半全台出遊人數及外出消費意願開始明顯增加，帶動旗下日月潭雲品溫泉酒店在假日的住房率達85％以上，此外，雖君品酒店受外國觀光客來台人數減少影響整體住房表現，憑藉君品酒店頤宮中餐廳米其林三星高知名度及口碑，以及在雲軒西餐廳推出龍蝦吃到飽、片皮鴨吃到飽等多項餐飲優惠活動，持續挹注整體營運良好淨現金流入，不僅如此，雲品於第二季持續全力推動君品Collection宴會平台業務，推升國內外結盟合作據點已達49個，並與台灣最大場地平台pickone挑場地合作，成立了君品Collection專區，除了優化消費流程外，將擴大市占規模並有機會提高更多宴會接單量，整體宴會接單動能持續暢旺，且消費者對於戶外宴會需求持續提升，亦同步帶動旗下委託經營管理的「皇家薇庭」宴會接單表現熱絡。

雲品指出，7月份受惠政府振興經濟方案上路，包括安心旅遊補助、振興三倍券等觀光利多政策，又適逢暑假旺季來臨，搭配政府振興方案，促使國內觀光市場景氣呈現持續熱絡，集團亦響應政府振興挺觀光政策，推出「雲朗振興券」振興再加碼，讓三倍券放大為五倍券，以最超值的優惠方案提供給雲朗消費者，不僅帶動雲品7月整體住房率達9成以上，較上月成長30％，亦與去年同期住房率高。另外，景氣活絡也帶動了君品酒店餐飲、以及館外餐飲業務的頤品大飯店與君品 Collection宴會平台等消費挹注。

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