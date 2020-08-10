台驊投控（2636）7月營收營收為12.20億元，年增25.49％，月增5.29％，其中海運營收創歷史新高，累積1~7月合併營收為76億，較去年同期增加19.65％。公司看好的第三季海運成長力道，預期可接力空運，成為下半年主要成長動能。

台驊7月海運營收高達7.33億元，年增27.48％，月增6.32％。公司方面分析，成長原因，其一為居家辦公及遠距教學改變人類消費型態，對於家具、居家用品消費需求增長；其二為全球工廠逐步復工，對工業物料及製造相關元件進口需求成長；其三為全球防疫意識抬頭，醫療物資運輸不間斷；其四為船商實施減班計畫，歐美長程航線艙位呈現供不應求，一櫃難求。

運價自6月中旬起漲幅擴大，以亞洲出口美國西岸航線運價為例，7月底已創下十年新高，達每大箱（40呎櫃）3,167美元。

空運業務7月營收為3.52億元，較去年同期增長36.51％，較上月增長3.14％，貨量成長因醫療物資以及伺服器、網通、筆電、半導體等相關電子零組件運輸需求持續旺盛，空運費價格增長因艙位供給吃緊，航空公司自7月中旬及8月初起分別調漲中國大陸及台灣出口至歐美航線之空運費價格。

整體來看，目前全球疫情仍持續延燒，在疫苗還未上市前，各國防疫措施不會鬆懈。過去各國僅能靠全面封城抑制病毒擴散，造成部分經貿活動停擺，目前全球已逐步建立防疫機制，亞洲地區多數國家的工廠已復工，歐美地區雖然部份城市仍採居家辦公，但大部分工廠已正常運營，預期第三季全球貿易量逐步回溫，並優於第二季，特別是海運業務，預期可接力空運，成為下半年主要成長動能。

(工商 )