美國衛生部長Alex Azar（阿札爾）9日抵台，今天出席中央流行疫情指揮中心記者會，與台灣衛福部部長陳時中雙方，簽署「AIT-TECRO衛生合作備忘錄」，顯示台美雙邊夥伴關係的緊密與友好。阿札爾提到，美國在川普總統神速計畫下取得取多的藥物和疫苗，再通過食藥署批准認證使用後，將優先滿足美國國民後，就會分享給國際。

美國衛生部長Alex Azar（阿札爾）今天出席中央流行疫情指揮中心記者會，記者會上，中央社記者提問：在美國與台灣疫情剛開始時，今年三月時雙方就曾經簽署共同防疫聯合聲明，當時說要在快篩試劑、藥品、疫苗展開合作，目前有哪些防疫合作計畫已經展開？另外，台灣未來在取得疫苗和藥品居於劣勢，這次合作會帶來什麼樣的突破？

對此美國衛生部長阿札爾表示，今天簽署的備忘錄與先前的聲明都是要表達美國和台灣要合作例如下一代快篩試劑已經共同合作，有一個20億美元投資投入研發下一代的快篩試劑，有取得很大的進展。

此外，兩週前也宣布有另外七筆資金要投入相關研發，包含新的核酸檢驗實驗室測試，此外美國和台灣也持續分享藥品和疫苗的資訊。

阿札爾表示，在川普神速計畫下，美國試著快速取得許多藥品和疫苗，優先順序上，依然會持續做藥品研發、製造，安全有效符合食藥署批准的藥品後，優先提供給美國公民，若有足夠能力滿足國內需求後，會以公平方式提供給國際社會。

(中時 )