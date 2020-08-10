原住民發展史就是一部台灣近代史！台中市府觀光旅遊局10日舉辦「雙崎部落埋伏坪登山步道行銷推廣活動」記者會！觀旅局長林筱淇與6間中部知名旅行業者，共同推廣台中觀光旅遊，藉由登山活動打造具深度、廣度及創新經典親山遊程，大幅提升休閒遊憩人潮，為和平區觀光發展創造多贏。

林筱淇表示，市府全面啟動打拼國旅觀光，台中各大觀光景點湧入爆量人潮，埋伏坪登山步道成和平區新打卡祕境！雙崎部落埋伏坪登山步道風景絕美，在當地部落勇士導覽下，探訪之處都是祕境；登山健走之餘，還體驗到台灣泰雅族的傳統狩獵文化與織布技藝，非常值得親身體驗！

林筱淇指出，這次規畫物超所值的深度旅遊團「埋伏坪步道小旅行」，為自由行旅客則加碼推出「登埋伏坪抽旅宿」活動，邀請民眾於8月10日至9月15日期間，前往埋伏坪登山步道踩點打卡，與創意打卡道具合照並上傳至「大玩台中」臉書粉絲專頁，即可抽總價值10萬元台中住宿券，邀請民眾再訪台中進行深度之旅，細細品味寶島之心的多元魅力。

觀旅局表示，四場次「埋伏坪步道小旅行」，於8月10日下午5點起開放報名活動，於8月22日、23日、29日、30日舉辦，每人僅需繳交新臺幣200元報名費，便可享有價值近新臺幣2000元的一日小旅行；每場次限額20名，每人限報名乙場，名額有限，額滿為止。

觀旅局強調，藉由登山活動結合當地文化特色，由在地泰雅族部落講師現場導覽步道沿途風光，指導射箭、織布等泰雅原鄉文化體驗，打造具深度、廣度及創新的經典親山遊程，可望大幅提升休閒遊憩的人潮，為和平區觀光發展創造多贏；市府將持續努力打造臺中為安心旅遊的首選城市。

(中時 )