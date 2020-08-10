北部一名顏姓男大生，在網路上認識還在就讀小六的小文（化名），2人多次在傍晚相約到學校玩耍，2017年間，顏男還找了女性閨密與3歲幼子，以及前夫、1名年紀與小文相近的男同學，到小文學校，不料顏男竟拉著小文到公廁內發生性關係，閨密的幼子看見跑回去告訴媽媽，閨密氣的在公廁外大喊「給我出來」，顏男當時也說「我會負責」，但仍被檢方依與未滿14歲少女合意性交罪起訴。

原本顏男拉小文在公廁內愛愛不了了之，但1年後，當時在場的男同學無意間說出此事，後來在學校傳開，校方與老師得知後趕緊通報教育局，此事才曝光。

據「三立」報導，顏男到案後，否認與小文發生性關係，辯稱因為廁所裡沒有衛生紙，小文才進門拿衛生紙給他。顏男的委任律師則提出顏男有先天性心臟疾病事證，根本無法做「激烈運動」犯案。小文則表示，當時她被顏男強脫下褲子，有哭，對方也知道她只是小學生，知道唸哪一所學校。

檢方調查後認為，小文從廁所走出來時，顏男的女性閨蜜沒見她哭，衣衫也完整，排除強制性侵；另

調閱顏男的病例雖有心臟疾病，但並非受到老師特別注意的有特殊疾病的學生，加上女性閨密等人的證詞，雖認定2人為合意性交，但仍對顏男依與未滿14歲少女性交罪起訴。

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(中時新聞網)