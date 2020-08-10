多數人都同意，原子彈結束了第二次世界大戰，但是大多數報導往往著重在8月6日的廣島原子彈轟炸，這忽略了一個重要事實：日本並沒有在廣島遭遇原子彈轟炸後立即投降，所以長崎原子彈對於結束戰爭仍然相當重要。

任務與目的(task and purpose)報導，今年8月9日，是長崎原子彈爆炸75週年，它的重要性有時候會被忽略。歷史學家普遍認為，到1945年初，日本高層已認知他們無法贏得戰爭，但仍然一廂情願的認為，他們可以通過慘烈的防禦戰，使美軍造成眾多傷亡，迫使美國政府主動談判達成和解，以守住一些顏面與戰爭利益。

在戰爭後期，日軍在防禦方面已變得非常嫻熟，以至於美軍的每一場佔領，都以鮮血付出代價。硫磺島（Iwo Jima）是美軍傷亡人數超過日本守軍的戰役，如今已成為致命戰鬥的代名詞。但是相比於沖繩島戰役來說，沖繩那裡的戰役時間更長，美軍的傷亡也最多，甚至陣亡一名軍團指揮官。

從3月下旬到1945年6月底，在沖繩島有12,000多名美國士兵、水手和海軍陸戰隊陣亡。死者包括美國陸軍第10集團軍巴克納中將(Simon Bolivar Buckner )，這位是二戰期間，最高階的美軍陣亡者。陸上戰鬥不好過，海上戰鬥同樣慘烈，事實上，沖繩戰役時期，美軍死亡人數中，近一半是軍艦水手：在參加這次行動的1,300艘美國艦艇和50艘英國艦艇中，有36艘沉没、350餘艘重創，許多船艦是受到日本神風特攻隊的破壞。

日本人損失了10萬人的部隊，另有10萬平民同樣受害，其中許多人不是戰死在前線，而是遭強迫自殺。

可怕的死亡人數表明，日本是一個做好全國死亡準備的國家。這與入侵諾曼第不同，日本人預料到美軍將會對日本本土展開登陸戰，稱為「落幕行動」( Operation Downfall)，原定於1945年11月。可能的登陸點選在九州，若真是展開，戰鬥的慘烈程度有可能高於沖繩戰役。

因此，1945年8月6日，從天寧島（Tinian）起飛的B-29轟炸機「艾諾拉·蓋伊」號(Enola Gay) ，絕對是重要的，在廣島投放了人類戰爭歷史上第1枚原子彈，然而，可能是日本領導者沒有意識到核彈的威力，或者來不及反應，在廣島遭原子彈轟炸的2天內，沒有看到日本高層有任何退卻的言行。

這就是「博克的車」(Bock's Car)的重要性，它是另一架B-29，載著匿稱「胖子」(Fat Man)原子彈的重要，而這項任務頗為驚險，差一點沒有成功。

克里斯·華萊士（Chris Wallace）的書《倒數計時1945》(Countdown 1945)一書中，詳細介紹了長崎原子彈轟炸任務的波折。由於B-29的主要目標小倉，被雲層覆蓋，B-29不得不轉移到長崎。然而當「博克的車」到達長崎，雲層又增加，看不到目標，直到最後一刻，長崎雲層稍微轉薄，於是「博克的車」就轟炸了，不過離原本預定轟炸點仍有2英里的偏差。在完成轟炸後，「博克的車」的燃料勉強降落在沖繩。

在長崎遭到第2枚原子彈襲擊的消息傳出後，再加上蘇聯於12小時內入侵中國東北，裕仁天皇不再相信日本領導高層的各種「勝利望」的講法，他決定投降。

即使如此，仍有一心求戰的初級軍官，發動了一場失敗的政變，企圖否決裕仁向日本人民宣布投降的講話錄音 。

經過75年後，多數人都會同情廣島與長崎的核武攻擊受害者，但還請記住，原子彈迅速的結束戰爭，所拯救的後世人們是更重要的，第1枚原子彈標示戰爭的新紀元，而第2枚原子彈使戰後最偉大的一代人存活下來。

(中時新聞網)