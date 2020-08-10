苑裡地區親子公園10日開工動土，公園結合在地農業特色，設置農舍煙囪滑梯、天空隧道、攀岩牆等，預計明年農曆春節前完工。（何冠嫻攝）

苑裡地區親子公園10日開工動土，公園結合在地農業特色，設置農舍煙囪滑梯、天空隧道、攀岩牆等，預計明年農曆春節前完工。（縣府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府在國立苑裡高中旁，打造全縣第3座親子公園，將達成山線、海線及中港溪地區各有大型親子公園的目標。（何冠嫻攝）

眾所期待的苑裡親子公園10日開工動土，苗栗縣政府設計階段辦理工作坊，廣納親子需求與意見，結合在地穀倉的農業特色，設置農舍煙囪滑梯、天空隧道、攀岩牆、斗笠攀爬架等，預計明年春節前完工。

縣內首座親子公園去年於苗栗縣議會後方廣場啟用，八爪章魚造型溜滑梯吸睛的貓裏喵親子公園，成為親子休憩首選，今年以火炎山為主題的竹南獅山運動公園開放後也造成轟動，縣府並規畫於國立苑裡高中旁，打造第3座親子公園。

10日苗栗縣長徐耀昌等人為苑裡地區親子公園持鏟動土，焚香祝禱工程順利。徐耀昌表示，苑裡地區親子公園設計階段有廣納地方各界意見，讓遊憩設施更貼近鄉親的需求，完工後將達成山線、海線及中港溪地區各有大型親子公園的目標，讓全縣鄉親都能有完善的遊憩休閒空間。

縣府水利處長楊明鐃說明，苑裡地區親子公園占地0.77公頃，結合在地農業特色，設置農舍煙囪滑梯、天空隧道、樹屋遊戲場、樹屋廊道、斗笠攀爬網、田鼠大冒險、戲沙桌、平台戲沙區等地景遊憩設施。

楊明鐃表示，因苑裡親子公園用地面積較小，設計採立體化，有2道高5.3公尺滑梯為懸空，以煙囪支撐，戲沙區則有部分遮陽處等，並協調提前因應停車問題，滿足親子需求。

(中時 )