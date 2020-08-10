美國衛生部長阿札爾表示，這次訪問代表美國肯定台美深厚的友誼，包含橫跨安全、經濟、衛生以及民主價值，我們在衛生領域長期以來有密切的合作歷史，台灣可說是公共衛生與資訊分享上都是有透明合作與協助的模式，在這次大疫情當中，非常支持與謝謝這樣用透明與共享價值的夥伴。

四年前世衛大會移除台灣觀察員地位，這樣的做法剝奪全世界，讓全世界欠缺公衛的地區無法接受到台灣的公衛專家及公衛建設的貢獻，在川普總統的指示下，我與國務卿彭佩奧每年都呼籲世衛要恢復台灣在世衛大會上的地位，但中國共產黨卻阻止我們這麼做。

而這也是川普總統做為世衛組織中最為挫折的一點，同時也代表世衛欠缺改革，這個情況非常極端，當我二零一八年五月與陳部長在世衛大會場外碰面時，世衛組織正在處理的是剛在剛果爆發的伊波拉疫情，當時總幹事向世界上發出疾呼，希望世界各國能給予協助，但中國卻沒有做任何捐贈，反倒是台灣雖然被剝奪觀察員的身分，還是慷慨捐贈一百萬美元幫助剛果，但在北京的拒絕下這筆捐款仍然被拒絕。

阿札爾說，僅代表川普總統，我這次來台造訪是要展現台灣過去做出的貢獻強調美台之間強勁的夥伴關係。

(中時 )