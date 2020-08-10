范志明認為 「釣魚阿公」的長條形突出物是釘上去的，明顯蓄意惡搞。（范志明提供／莊哲權台東傳真）

台東阿美族藝術工作者范志明，在池上鄉大坡池畔打造的「釣魚阿公」頗受遊客喜愛，日前卻發現阿公褲檔下多了1支「榜ㄚˋ」（阿美族語男性生殖器），讓范志明啼笑皆非，他嘲諷加料者：「釣魚阿公的那個，怎麼可能那麼小，一定是比照自己的尺寸辦理吧」。

范志明應水保局台東分局之邀，參與台197線縱谷大地藝術季，利用漂流木在池上鄉大坡池畔打造1座3.2公尺高的「釣魚阿公」，取名「何時」，飽經風霜的臉龐，及冷峻的眼神，彷彿道盡大坡池的一頁滄桑史，成為當地打卡熱點，不料日前卻發現有人幫阿公「加料」。

「當然是被惡搞啦！」，范志明說，前陣子去探望阿公，發現作品受損程度比預期之中小，大大讚嘆國人公民涵養很高，沒想到日前突然收到熱心臉友寄來2張照片，讓他啼笑皆非。

對於阿公意外「露出」，范志明說，這個長條形「榜ㄚˋ」是釘上去的，需要工具才能完成，明顯是蓄意惡搞，不過那麼小1支，一定是比照自己的尺寸辦理，才會如此順手順腳，「什麼人玩什麼鳥啊，不是嗎？」。

范志明將被惡搞的釣魚阿公貼上臉書，有網友留言「小屁孩的智商，阿公才沒那麼小」，也有人說「這樣不尊重別人的藝術作品，有礙自己的修養，到頭來不尊重的是自己」，有更多人怒批：犯賤、白目、幼稚、劣根性、太沒禮貌。

水保局台東分局表示，該突出物，已經由策展單位移除，公共藝術都是創作者的心血，民眾欣賞之餘也應該給予尊重，展現應有的公民素養。

(中時 )