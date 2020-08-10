禁挖期間影響工程進度其中以台水最多，共4起；台水表示遵守並配合暫緩工程，且延後工期不會影響民眾用水權益。（羅亦晽攝）

花蓮市中心禁挖路段包括林森路以東、明禮路以南、軒轅路及重慶路以西、和平路以北，盼能改善暑期市區交通大打結之亂。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮暑假人潮湧入，市中心卻出現許多道路管線開挖工程，導致市區天天塞車，民眾、遊客抱怨四起；花蓮市公所日前已行文各單位，即日起至8月31日前暫停受理道路挖掘申請，經核准者也禁止道路挖掘，盼改善暑期市中心交通大打結的困擾。

花蓮市區多起管線開挖工程，位於市中心的中正路、中華路暑期更因工程造成交通壅塞、市區動線大亂，民怨四起已有半個月之久；市公所7日已行文各管線及建築工程單位，即日起至8月31日前暫停受理道路挖掘申請，並要求已核准者禁止道路挖掘，各單位陸續收到公文後，同步配合辦理。

花蓮市中心禁挖路段包括林森路以東、明禮路以南、軒轅路及重慶路以西、和平路以北，而0206震後的人行道修復工程則不在限制範圍內；禁挖期間除緊急搶修需行文申請外，其它私自開挖者，將依花蓮縣道路挖掘管理辦法處以3萬元以上15萬元以下罰鍰。

經花蓮市公所統計目前已核准管線單位，包括中華電信股份有限公司2件、台灣電力股份有限公司3件、台灣自來水公司第九區管理處花蓮服務所3件、台灣自來水公司第九區管理處1件及內政部營建署下水道工程處1件。

禁挖期間影響工程進度其中以台水最多，共計4起。台水第九區管理處副處長蔡澤瀛表示，由於工程均以配合公路局洄瀾回藍計畫汰換管線工程為主，開挖過程需經路權單位核准，將遵守並配合暫緩工程，而延後工期不致影響民眾用水權益。

(中時 )