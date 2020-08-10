「振興三倍券」上路以來成功刺激民眾出門消費，加上正處低利環境、剛性需求爆棚，台中房地產業者搭上振興熱潮，銷售接連開出紅盤，尤以房價1字頭新案成交速度飆升，如「遠雄之星8」短短兩週賣破1.2億元、「總太聚作」成交量也提升6~7成，品牌建商紛紛傳出捷報，業績表現亮眼。

近期剛需買盤大舉出籠，銀行業者坦言詢問房貸人潮增加，尤其首購族群比例提高，拉升房市買氣；對此，台中市建築經營協會理事長邱名仕分析，受到土地及營建成本不斷上漲，墊高未來房價只升不降，甚至包括潭子、大里等蛋白區，新案皆站穩2~3字頭，中台灣1字頭房價儼然成絕響，雖低價促使各案銷況不錯，但隨著振興話題帶動，銷售上必然再衝一波。

緊鄰台中港三井OUTLET PARK的「遠雄之星」系列造鎮案，最新「遠雄之星8」近期推出振興優惠活動，產品規劃25~50坪，每坪單價16萬元起，搭配振興三倍券並完成定簽約，可現折3萬購屋金，1字頭房價磁吸首購族搶進。「遠雄之星」行銷經理錢儀峯表示，自現場振興優惠方案推出後，不僅來客量增加近3成，短短兩周更創下1.2億元銷售業績，成功衝買氣。

而近幾年發展快速的北屯區，外圍的廍子重劃區則為目前舊台中市僅存1字頭房價區域，指標建案「總太聚作」也繳出亮眼成績單，產品規劃26~38坪、每坪單價17萬元起，現場專案指出，自振興券推出以來，話題確實帶動消費需求，1字頭優勢加上具體落實實價銷售策略，2周內來客量提升30%，成交量更大幅增加6~7成。

另外，1字頭熱銷建案包括烏日「和築青風」、太平「晴川硯」及東勢「惠來上景2」等，每坪開價17~19萬元起，低價優勢吸引首購族群大舉搶進，皆創下6~9成的銷售佳績。

(中時新聞網)