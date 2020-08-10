立法院下會期將啟動修憲工程，國民黨立院黨團總召林為洲也提出他的版本的修憲內容，將閣揆廢除，由總統直接擔任行政首長，行政閣員皆由總統提名並經國會同意，目標是在建立權責相符的總統制。

林版修憲案明訂，總統為最高行政首長，提名各部會首長，但人事案要經國會同意。總統設國是會議，獨立機關首長須將應行提出立法院之預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案及條約案，提出國是會議議決。

總統為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故，得經國是會議之決議發布緊急命令。總統、副總統均缺位時，由立法院院長代行其職權。

林版修憲也規定，總統應於每屆立法院奇數會期開議後一個月，向立法院進行國情報告，並送交立法計畫書。並於會計年度開始四個月前，將下年度預算案送交立法院，並於每屆立法院偶數會期開議後一個月， 向立法院進行國家建設報告。於會計年度結 束後四個月內，將決算案送交立法院。

而各部會首長、獨立機關首長應立法院之邀請，參加立法院各委 員會舉行之聽證會，不得拒絕。

目前國民黨還有國民黨立委吳怡玎提出廢除考試院、監察院版本的修憲案，國民黨團目前傾向於由個別立委提供不同版本的修憲提案，目前尚無所謂黨團版修憲，開放個別立委提出意見共同討論。

(中時 )