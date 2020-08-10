工研院攜手中華電信、福華電子、以及卡米爾等多家通訊、元件、以及系統商，10日與韓國富川市簽署「新世代環境物聯網污染溯源及預測技術」合作意向書，提供環境物聯網測試設備，協助該城市的空氣品質提升，未來更可望帶領此技術相關的3大產業，進軍韓國市場，韓國也將成為該團隊搶攻環境物聯網藍海商機的第7個國家。

工研院綠能與環境研究所所長王人謙10日指出，工研院新世代環境物聯網污染溯源及預測技術，首創兩個全球第一，首先是空品感測器，已在全台建置達8,300點，高密度布建創下紀錄，其次是藉著即時網路傳輸、大數據分析與AI人工智慧，將微型空氣品質感測器收集的資料，運用在即時異常氣體排放示警、追蹤異常熱區、預測空氣品質變化的應用服務，成功打造出全球第一個智慧城市環境治理與溯源平台，提升智慧環境治理效能。

他說，藉由此次與韓國富川市簽署合作備忘錄，工研院將提供國產化空氣品質感測設備，給韓國富川市進行驗證，並分享AI人工智慧、大數據分析技術，期待未來雙方更多學研能量交流，可望將整體新產業生態系的服務模式，輸出海外，引領國內相關元件商、通訊商、系統商，搶攻國際環境物聯網藍海市場。

工研院表示，工研院合作的通訊、元件、以及系統商，包括中華電信、亞太電信、福華電子、經昌科技、廣域科技、以及卡米爾等多家企業，目前已在挪威、印度、以及泰國等6個國家，建置環境物聯網設備，10日簽約的韓國，將是第7個合作的國家。

工研院表示，根據國際市場研究機構Frost & Sullivan的研究報告，2025年全球智慧城市科技所創造的產值，可望達2兆美元，目前全球也有超過1,000個相關計畫，正在持續進行，智慧城市浪潮席捲全球，已成國際創新技術應用場域。

工研院指出，該院研發的新世代環境物聯網污染溯源、及預測技術，透過AI人工智慧大數據分析，達成智慧環境治理的目的，未來更可望帶領此技術相關的元件、通訊、以及系統商等3大產業進軍全球環境物聯網的藍海商機。

(工商 )