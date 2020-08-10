金門縣服務站舉辦免費電腦課程，全程參與者還可獲頒「結業證書」。（移民署提供）

移民署金門縣服務站主任廖蔚蘭也客串「老師」，關心新住民朋友學習進度。（移民署提供）

移民署金門縣服務站為提升新住民的數位資訊技能，日前在金城國中舉辦2天的免費實體電腦課程，協助加入金門大家庭的新住民媽媽們，也能很快加入e時代的行列，讓親子互動更加多采多姿。

移民署說明，今年開辦16門數位資訊相關課程，除去年最熱門的6門課程外，再新增6門實體課程與4門實作課程，課程內容多樣又實用。另可透過「新住民數位資訊e網」學習不同語系的數位課程，讓學習過程更加輕鬆愉快。

來自越南的「小天」說，去年她有到服務站借用平板電腦回家上課，今年還可以就近上免費電腦課程，感覺在金門就真的很幸福，感謝政府對大家的關懷與照顧。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，移民署鼓勵新住民朋友參與數位學習機會，只要是新住民及其子女，都可以享有免費電腦課程的資格，還能借用平板電腦，期待透過豐富多元的電腦課程，讓新住民與子女可以增進親子互動，激發彼此學習的熱情。

這項課程吸引不少新住民朋友參加，全程參與者還可獲頒「結業證書」，移民署希望新住民及新2代可以將所學應用於職場或學業上，提升自我資訊技能的競爭力，也讓生活日常更加豐富有趣。

(中時 )