北市信義區有飼主將3隻黑狗關養在僅0.34坪的狹小鐵籠內，幾乎無法轉身活動。（北市動保處提供／譚宇哲台北傳真）

寵物關籠飼養要注意！北市動保處日前接獲通報，信義區有飼主將3隻黑狗關養在僅0.34坪的狹小鐵籠內，幾乎無法轉身活動，不時吠叫哀號，動保處人員勸導後飼主仍未改善，動保處依違反「台北市犬貓飼養基本照護規則」開罰2000元，也成為北市因飼養空間不足遭開罰的首例。

動保處動物救援隊長吳晉安指出，今年4月接獲民眾通報，信義區附近山區持續傳出犬吠聲，動保處派員巡查後發現，山區空地有3隻黑色米克斯犬被飼養在長1.27公尺、寬0.9公尺、高1公尺的白鐵籠內，籠舍底面積僅約0.34坪，相當擁擠。

吳晉安說，根據「台北市犬貓飼養基本照護規則」第3條規定，飼養3隻體重約5至10公斤犬隻，飼主需要提供的最小飼養空間面積約為0.9坪，但現場提供的空間連一半都不到，動保處人員查獲飼主身分後立即勸其改善，並說明相關規定，但直到7月28日動保處複查時仍未改善，因此依規定裁罰飼主2000元。

動保處說明，今年2月20日依「台北市動物保護自治條例」發布「台北市犬貓飼養基本照護規則」，針對北市氣溫及犬、貓生理需求考量，規範飼養照護設施環境溫度與空間、汽車載運環境溫度要求及汽車或機車載運需有防護措施等，並依據動物體型，分別明定飼養犬、貓的「最小飼養設施空間」標準，以維護籠飼動物福祉。

動保處呼籲，飼主可至北市法規查詢系統查詢相關規定，並應確實遵守，民眾如發現違害動物福祉案件，務必於第一時間通報1999市民專線，或動物保護專線02-87913064轉5，讓犬、貓生命獲得更多保障。

(中時 )