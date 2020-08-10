台中市文化局結合13處歷史文化館舍及場館推出「台中mini城市盒」活動，文化局長張大春（右2）大力宣傳台中市文化館舍。（陳淑芬攝）

台中市文化局結合13處歷史文化館舍及場館推出「mini城市盒」，展現文化館舍。（陳淑芬攝）

台中市文化局啟動「台中mini城市盒」活動，以小朋友的擊鼓演出揭開序幕。（陳淑芬攝）

台中文化館舍及場館推動疫後新生活！台中市文化局結合13處歷史文化館舍及場館推出「台中mini城市盒」活動，民眾到館舍消費200元及打卡都可獲明信片，集7張即可兌換限量千份的「台中mini城市盒」與「台中慢漫地圖」豐富蓬勃，邀民眾來探索文創能量與歷史文化。

活動於10日舉辦記者會，文化局長張大春及立法委員黃國書等人及台中各場館代表與會，共同為「台中mini城市盒」模型舉行「開箱」儀式。

張大春表示，「台中mini城市盒」活動串聯歷史文化館舍及場館，規劃在地文化館舍的小旅行，整合藝FUN券、三倍券及「台中購物節」活動，希望帶動台中文化旅遊風潮。他也不忘大力推銷指出，參與活動的館舍也是「台中購物節」優惠店家，可採三倍金額累計。

民眾要獲得限量「台中mini城市盒」，可尋訪台中放送局、台中刑務所演武場、台中眷村文物館、宮原武熊宅邸、摘星山莊及峰林家宮保第園區等6間文化館舍，消費滿200元可獲得3張明信片、打卡可獲1張隱藏版明信片；此外，台中文學館、豐原漆藝館、太平買菸場和台中市纖維工藝博物館等7間文化場館，還有特定款式明信片。民眾集滿7張不同樣式的明信片，可兌換「mini城市盒」。

文化局指出，參與活動的古蹟館舍建築橫跨清代、日治與民國50、60年代，包括國定古蹟的霧峰林家宮保第園區、台中刑務所演武場與台中眷村文物館等在地的文化風采，民眾親自踏查尋訪，以7張活動明信片即可兌換「台中mini城市盒」，透過DIY組裝，更能深入瞭解在地歷史文化。

(中時 )