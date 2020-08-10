在中國工業數據表現良好，以及現代汽車新公布電動車計畫的催促下，韓股持續上午漲勢，周一南韓KOSPI指數收盤上漲34.7點或+1.48%，為2386.4點，為連續第六個交易日收漲，收盤並來到近兩年高點，逼近2018年6月15日的2404點。外資賣超1298億韓元(約合1億940萬美元)，散戶淨買3530億韓元。今日上漲個股為549檔，超過下跌的303檔。

中國在七月的生產者價格出現趨緩的通縮，顯示工廠和工業活動已從重新爬升近疫情前水準，中國為南韓第二大貿易夥伴，該數據鼓舞市場交易氛圍。

現代汽車今日公布其電動車大計，具體勾勒出未來推出車款。現代汽車一度大漲17.4%，收盤漲15.6%，報17萬韓元，收盤價創近三年來新高。子公司起亞汽車上漲6.49%，報23.8萬韓元。

在預期國內汽車銷量上升情形下，汽車相關個股上揚。南韓大新證券分析師李京民(音譯)表示，汽車大型個股拉動了整個指數，並未市場添增正面的交易氣氛。

SK生物製藥一度上漲9.5%，收盤價為19萬2500韓元，近一個月高位。南韓交易所宣布擬將該個股於9月11日開始列入藍籌指數。

翻轉上午跌勢，韓元今日較前一交易日收漲，1185.6韓元兌一美元。

(時報資訊)