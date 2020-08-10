廣穎(4973)第二季受到疫情與匯損雙重夾擊，因產品價格下跌，營運轉虧，每股淨損0.78元，並侵蝕第一季淨利，上半年稅後淨利為0.11億元，EPS為0.17元。

廣穎電通公告2020年度第二季財報，單季營收9.2億元，年增1.4%；毛利率降至7.21%，營業淨損0.48億元，單季淨損0.5億元，每股淨損0.78元。上半年營收19.71億元，相較去年同期成長近10%，毛利率13.48%，稅後淨利為0.11億元，EPS為0.17元，低於去年同期的0.42元。

今年以來，疫情帶動宅經濟發酵，使電商購物市場持續擴大，廣穎於全球電商市場市占率不斷提升；同時，因在家上班、遠距教學、遊戲電競等需求，也帶動個人電腦與電競設備的更換與升級，使SSD及DRAM需求暢旺，廣穎上半年此兩條產品線銷量年增幅度均達雙位數。

不過，2020年第二季是世界各國受疫情影響最深的期間，通路經濟活動諸多停滯，全球零售端飽受疫情影響，需求不振，導致終端價格下跌，壓縮獲利空間；此外，今年以來新台幣持續強升，致第二季出現匯兌損失。在終端售價疲軟、且出現匯損的雙重因素影響下，營運遭遇逆風。

廣穎電通公布7月營收3.64億元，相較去年同期增長約1.5%。公司表示，下半年整體市場受疫情影響程度仍不明確，公司將堅守既有步調，積極耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，進行產品完整佈局，以確保競爭力的提升。

(時報資訊)