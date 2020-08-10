大陸區疫情漸趨緩和、夏季進入飲品旺季，啤酒等飲品需求明顯增溫，大陸金屬包裝大廠福貞-KY(8411)7月份自結合併營收為新台幣5億5893萬元，年增8.33%，月增12.53%，前7月營收30億4232萬元，年減3.02%。

福貞-KY 109年第2季單季度營收為新台幣14.85億元，單季度稅後淨利3560萬元，已漸走出營運低谷，著大陸終端快速消費品市場的需求應可漸次復甦，公司對於所屬產業在下半年度，乃至於未來營運發展，持續保持正面客觀態度。

在疫情趨緩的防控期間，大陸持續推動一系列之企業有序復工復產、減稅降費、租金減免等獎勵補貼政策，以及刺激消費政策落地見效，而有效活絡經濟動能，終端消費者需求應可預見將加速回暖。

中國大陸近期部分地區連日大雨而發生局部災情，雖實際影響地區非集團目前主力布局及發展區域，但在未來仍需審慎因應及關注。展望下半年業績發展，可望因進入傳統三片式馬口鐵罐及二片式鋁罐出貨旺季，應可增加集團整體銷售業績，而整體營運發展可望逐步回歸應有水平。

(時報資訊)