在海空業務維持強勁表現，台驊投控(2636)7月合併營收為12.2億元，月增5.29％，年增25.49％；前7月合併營收為76億元，年增19.65％。

台驊控股海運業務7月營收達7.33億元，創掛牌以來新高，年成長27.48％，月成長6.32％。除了居家辦公及遠距教學改變人類消費型態，對於家具、居家用品消費需求增長的因素外，全球工廠逐步復工，對工業物料及製造相關元件進口需求成長。

此外，全球防疫意識抬頭，醫療物資運輸不間斷，加上船商實施減班計畫，歐美長程航線艙位呈現供不應求，一櫃難求，運價自6月中旬起漲幅擴大，以亞洲出口美國西岸航線運價為例，7月底已創下10年新高，達3167美元/FEU，整體海運業務成長強勁。

空運業務7月營收為3.52億元，年成長36.51％，較6月也增加3.14％，貨量成長因醫療物資以及伺服器、網通、筆電、半導體等相關電子零組件運輸需求持續旺盛，空運費價格增長因艙位供給吃緊，航空公司自7月中旬及8月初起分別調漲大陸及台灣出口至歐美航線空運費價格。

整體來看，目前全球疫情仍持續延燒，在疫苗還未上市前，各國防疫措施不會鬆懈。過去各國僅能靠全面封城抑制病毒擴散，造成部分經貿活動停擺，目前全球已逐步建立防疫機制，亞洲地區多數國家的工廠已復工，歐美地區雖然部份城市仍採居家辦公，但大部分工廠已正常營運，預期第3季全球貿易量逐步回溫，並優於第2季，特別是海運業務，預期可接力空運，成為下半年主要成長動能。

(時報資訊)