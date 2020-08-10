因全球防堵新冠肺炎，在家防疫使筆電需求大增，零組件大廠群光電子（2385）今年第2季營運表現亮眼，筆電鍵盤、影像模組以及電源供應器產能滿載，營收達250.96億元，創同期新高，季增39%，年增11%，優於法人預期。Q2 EPS較第一季大幅跳增56倍，年增亦達8成以上。

群光7月份自結合併營收為81.95億元，自三月份以來，已連續5個月創同期新高，月增與年增均為2.3%。累計今年1-7月自結合併營收為514.01億元，年增3.3%，同樣創下同期歷史新高。

群光因規模經濟發酵及產品組合優化，第二季毛利突破50億元，創下歷史新高，季增將近8成，年增亦達32%。營業利益則達23億元，為同期新高，季增亦將近8成，年增為36%。群光第二季營運表現突出，不但獲利創下歷史紀錄，更達成三率三升的績優目標，毛利率20年來首度跳升至20.1%，創下近20年歷史新高，比去年同期增加3.2個百分點，更比第一季增加4.6個百分點;營益率來到9.2%，為近13年歷史新高，較去年同期增加1.7個百分點，亦較第一季高2.1個百分點;稅後純益率來到9.5%，寫下近13年單季歷史新高，較去年同期進步3.8個百分點，與第一季度相比，更大幅進步9.3個百分點。第二季獲利因無業外虧損干擾，稅後淨利為23.89億元，季增59倍，年增達86%，創下歷史新高，EPS為3.4元，季增56倍，年增為83%，亦為歷史新高。

筆電產品第二季成長動能強勁，成長將近6成，受惠於Work from Home以及Learn from Home的需求，鍵盤、影像模組以及電源供應器等筆電產品，均火力大開推升上季營收成長超越法人預期。電競相關產品營收亦因在家防疫帶動需求，季成長將近5成，年成長也超越2成以上。

法人表示，在全球新冠疫情控制尚未明朗的情況下，第三季Chromebook教育筆電商機爆發，其中光是日本GIGA School標案下半年出貨就可達500萬台以上，預估約七成以上標案將以Chromebook為主，且GIGA School總量約7~8成集中於第三季出貨，群光身為鍵盤、影像模組與電源供應器的全球三冠王，將可持續受惠。另外，法人亦指出，消費性電子產品旺季即將到來，預期電競相關產品可延續第二季的強勁需求持續成長，遊戲機電源產品亦將因新產品推出而表現不俗。此外，智慧家庭產品需求可望持續遞增，為下半年holiday season暖身。法人分析，本季在Chromebook、電競遊戲以及智慧家庭相關產品的挹注下，營收可望延續第二季水準。

(時報資訊)