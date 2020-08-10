米克拉颱風影響 澎湖航空、海運航班異動 16:512020/08/10 中時 陳可文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 米克拉颱風影響，澎湖航空、海運航班異動；空運：馬公飛七美（15：00）取消。海運：所有交通快輪及探索夢號郵輪都提早於17：00離境，明日台華輪既定航班已取消。 (中時 ) #颱風 #澎湖 #航班 #海運 也許您會感興趣 推薦閱讀 《觀光股》山富搶國旅商機 Q3營運拚觸底回升 10:342020/08/10 財經 南韓水災38死 又遇颱風登陸 04:102020/08/10 兩岸要聞 「米克拉」略增強 高屏台東未來24小時防豪雨 16:082020/08/10 生活 陸警區域新增金門 今夜明晨颱風影響最明顯 12:122020/08/10 生活 颱風直線加速像考駕照 今晚到明天風雨最劇烈 12:112020/08/10 生活 米克拉直撲 風雨增強！澎湖、金門達停班課標準 13:262020/08/10 生活 米克拉颱風生成！海陸警報齊發 雨彈連炸3天 07:092020/08/10 生活 警戒範圍擴大 氣象局發布18縣市豪、大雨特報 14:272020/08/10 生活 颱風「米克拉」生成 中央災變中心一級開設 11:462020/08/10 社會 長榮航類出國 免稅品業績破百萬 04:102020/08/10 產業．科技 生活熱門新聞 米克拉來會放颱風假？台灣颱風論壇：暴風圈必影響3地區 - 生活 颱風米克拉海陸警齊發 全台停班停課一次看 - 生活 搶中衛口罩！Yahoo奇摩、蝦皮今接力開賣 各通路整理包出爐 - 生活 飯後喝湯吃水果超不養生？醫揭背後關鍵：順序錯了 - 生活 美廉社口罩預購價格超感人！每盒259元 每人限購5盒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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