米克拉颱風影響，澎湖航空、海運航班異動；空運：馬公飛七美（15：00）取消。海運：所有交通快輪及探索夢號郵輪都提早於17：00離境，明日台華輪既定航班已取消。

(中時 )

#颱風 #澎湖 #航班 #海運