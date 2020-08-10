依據勞動部勞保局「107年度勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估」報告書，預估2026年勞保基金累積餘額可能出現負值，再從「107年簡易生命表」來看，國人平均壽命創歷年來新高的80.7歲，許多民眾開始對退休後生活憂心忡忡，要如何規劃才能快樂無憂，退休理財也成全民運動，對此，台新銀行提出三原則建議，期有利於民眾享受樂退生活。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩建議，民眾退休理財可把握三個原則，首先是「超前部署」，越早著手越能事半功倍。其次是「被動收入」，建構退休後穩定被動收入來源。最後是「積極保障」，健全人生各階段的風險管理。根據該行理財規劃專家團隊分析，依行政院主計總處家庭收支調查，國人平均每人每月消費支出22,168元，假設退休後平均餘命為15年，以夫妻兩人每年生活費約60萬元試算，相當於要準備900萬元的退休金。

假設民眾選擇投資股票準備退休金，以過去20年標普500指數平均年化報酬5.8％試算，想在65歲時累積900萬元，35歲的投資人每月需投入約9,000元可達成目標。若到55歲、接近退休時才開始準備，每月投入金額將會是35歲提早準備投資人逾6倍、約55,000元。盛季瑩說明，若民眾能夠早一點開始準備，透過時間複利效果，時間拉長，不但所需金額越少、對日常生活影響也較小，民眾自然可以態度輕鬆、從容無憂。

對於已準備退休金的民眾，在沒有工作收入的情況下。盛季瑩認為，可布局固定收益打造退休現金流，配置具有固定收益特性的保守型商品或保險為主。在固定收益商品方面，例如國際知名、信用評級較高的海外公司債券，利用固定配發票息、到期時100%返還債券面額的特性，獲得穩定的現金流入。

保險方面，建議民眾可規劃還本型保險，透過每年領取生存保險金或增值回饋分享金，來打造被動的現金流入。如果投資人可以承受市場波動與相關風險，可選擇兼具壽險保障、與投資增值功能的投資型保險，利用定期提減撥回的保單架構，同時兼顧壽險保障和金流需求。

盛季瑩提醒，除財富的累積外，健康的成本也需列入退休規劃，除一般的醫療險外，民眾可善用保障型保險補足保障缺口，並檢視自身情況加強癌症險、重大疾病險等保障型保險，尤其台灣已進入高齡化社會，老人的照護問題越來越受到重視。建議搭配長照險、重大傷病險、失能扶助險，提前替未來的醫療與照護費用作準備。

(工商 )