保護元件大廠興勤（2428）10日舉行三廠興建動土儀式，該廠規劃將於2022年投產，可望迎合車電起飛商機，而疫情改變生活型態，興勤家電相關應用異軍突起，訂單明顯升溫，第三季可望邁入全年高峰；由於興勤7月營收優於預期，法人推算興勤今年EPS將可達8元以上。

興勤於楠梓加工出口區投資20億元，興建第三期廠房，公司規畫將於2022年導入量產，廠區將納入各類產品線，全產稼動的情況之下，興勤的產能可望翻升一倍，該廠是興勤歷年來最大規模擴產行動，相對於行事穩健低調的公司性格，也代表興勤看好保護元件中長期的需求。

興勤董事長隋台中今日在致詞中表示，肯定加工處努力持續創造楠梓加工區優質投資環境，感謝加工處推動鑽石計畫釋出寶貴的產業用地，興勤將持續投資營造更好的就業環境、研發最新的技術、從事最高端的製造，未來希望能增加高附加價值產品比重，為產業轉型跨出重要步伐。

本次興勤電子興建楠梓加工區第三期廠房，整體建築景觀規劃重點為營造綠色廠房大樓，兼顧企業發展與低碳環保回收概念，將雨水、廢水回收再利用，配合西曬直射調整各向立面開窗角度，以因應南臺灣炎熱氣候並降低空調負荷，減少環境衝擊。

興勤電子除興建1幢智慧科技廠辦大樓外，並規劃於基地旁闢建1處4,300平方公尺生態公園後捐贈回饋予園區，可提供區內從業人員及鄰近居民共同使用，並採用多層次植栽、濃縮自然及生態景觀池等設計元素，能讓使用者貼近自然，展現產業園區與生態環境相結合全新面貌。

(工商 )