台開(2841)集團與ibis（宜必思）酒店合作的新型態養生村「新天堂國際養生行旅」，年底前將展開銷售；台開董事長邱復生10日指出，此案採會員制銷售，分長租、短租，保障10年售後回租，採分享經濟制，每年有30天免費住宿券，現在開始登記，年底前公開銷售，預計2021年底前開幕。

「新天堂國際養生行旅」共有603個單位，每單位約11坪，每單位總價429萬元起。

邱復生指出，「新天堂國際養生行旅」，預估在2021年中可取得使用執照，之後台開將負責內部設施的設計、裝潢，以符合法國ibis（宜必思）酒店全球規範，開幕後並將和宜必思全球1億多個會員與全球旗下2051家ibis酒店連結，可以吸引國際客群與養生客群入住。

台開指出，「新天堂國際養生行旅」會員報名入會費15萬元，加入會員可優先購買養生行旅。養生行旅內設有「大健康服務中心」提供養生服務，已與花蓮慈濟醫院合作，結合數位健康管理、各項檢查服務、醫事人力資源等建構，協助基因檢測、儲存免疫細胞等服務。

「新天堂國際養生行旅」售後回租，台開指出，每年基本的投資報酬率至少有3％，如果加上每年有30天的免費住宿券出售，總投資報酬率可達12％。

邱復生指出，蘇花改全線通車，台北到花蓮交通時間約兩小時左右，此「新天堂國際養生行旅」未來將與集團在洄瀾灣的新天堂樂園賣場、「日出山莊」住宅等開發案連結成一生活圈，未來可以成為花東地區旅遊、養生、觀光的新景點。

(工商 )