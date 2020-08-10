不少大學新生都會參加開學時的迎新活動，包含最恐怖的「夜教」環節，除了能夠認識學長姊外，也能認識新的朋友，但若體質敏感的學生，千萬不要硬著頭皮參加，後果恐不堪設想。一名網友先前在Dcard上分享，大學時期參加夜教，學妹被鬼附身的真實經歷。

網友分享，當初一大清早同學們搭車前往偏遠的山地小學，夜教時間，學長姊們各自到達指定的定點扮鬼嚇人，但輪到其中一組，居然少了一名學妹，對講機開始呼叫找人，所有的原定路線找遍了始終沒人，正當大家非常緊張的時刻，對講機傳來微弱的聲音：「在靠近圍牆的樹底下，有盪鞦韆的這棵…」

於是大家衝往現場，發現學妹坐在鞦韆上慢慢的前後搖晃，頭始終低下，烏黑的頭髮垂垂的落下，把臉龐完全遮住，傳來非常低沉的聲音說：「滾…出…去…別…靠…過…來」一名學長鼓起勇氣與學妹對話，這時學妹抬起頭狠狠瞪了學長，下三白的上吊眼，把現場的每人慢慢地輪流盯了一遍…

僵持五分鐘過後，學妹駝著背慢慢站起身，學姊們見狀趕緊扶他，但是學妹突然淒厲的大喊，轉身往後方的學校牆壁衝去，迴盪的尖叫聲，把所有學長姊們趕到現場制伏，學妹依然不斷大吼著：「你們趕快給我離開這裡」主辦人趕緊連絡學妹的家長，提早讓學妹回家休息。

安頓好一陣子，學姊們拿著手電筒一路在校園走盪，發現學妹中邪事發的地點，根據事發學長的說法，當時手電筒照著牆外馬路時，看到一束黑影很快地跳離光線衝進旁邊的田，大家紛紛把眼光轉向田裡，漫無目的地找尋黑影，直到有人把光源照向某處發現一座看似人的雕像，竟是十字架的側面，這才得知原來小學旁竟是滿滿的十字架墳墓…

隔天的團康遊戲，變得十分不順，活動不得不提早取消，以免引來更多的麻煩。最後中邪的學妹，後續發生什麼事了？原來學妹有靈異體質，某位位學弟知道這件事，故意在拜拜時把學妹的香給折斷，結果引來附近的靈魂上身，雖然學妹身上固定帶著護身符，仍敵不過鬼魂的怨念而被上身

(中時新聞網)