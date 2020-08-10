颱風米克拉海陸警齊發 全台停班停課一次看 16:252020/08/10 中時新聞網 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 颱風米克拉今日上午生成。（摘自中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 颱風米克拉今（10）日早上生成，中央氣象局在10點30分時同時發布了海上與陸上警報，預估米克拉的強度仍有機會增強，且今晚到明（11）天清晨是影響最明顯的時候。 根據氣象局最新公布的風雨預測表顯示，澎湖今晚、金門明早的風力已達停班課標準，但是否停班停課還須由縣市府來決定。 以下整理全台停班停課資訊： 澎湖縣 10日下午正常上班上課 金門縣 10日下午正常上班上課 米克拉來會放颱風假？台灣颱風論壇：暴風圈必影響3地區 (中時新聞網) #米克拉 #颱風 #停班停課 #正常上班上課 也許您會感興趣 推薦閱讀 颱風直線加速像考駕照 今晚到明天風雨最劇烈 12:112020/08/10 生活 海外投資停看聽 輸銀逗陣來相挺 19:242020/08/07 財經 八里驚見半顆頭 疑似北市殉職技工 04:102020/08/06 地方新聞 長榮「類出國」起飛 這伴手禮爽翻乘客了 14:352020/08/08 財經 米克拉颱風生成！海陸警報齊發 雨彈連炸3天 07:092020/08/10 生活 陸警區域新增金門 今夜明晨颱風影響最明顯 12:122020/08/10 生活 模範勞工防汛殉職 家屬慟父親節團聚夢碎 16:282020/08/07 社會 薔蜜颱風剛走全台雨開炸 氣象局一張圖曝降雨時程 19:262020/08/09 生活 財報善盡義務否 董事停看聽 04:102020/08/07 產業特刊 一推出就搶光 長榮「5288」包機起飛 空中歡度父親節 10:262020/08/08 生活 生活熱門新聞 米克拉來會放颱風假？台灣颱風論壇：暴風圈必影響3地區 - 生活 颱風米克拉海陸警齊發 全台停班停課一次看 - 生活 搶中衛口罩！Yahoo奇摩、蝦皮今接力開賣 各通路整理包出爐 - 生活 警戒範圍擴大 氣象局發布18縣市豪、大雨特報 - 生活 準颱風「薔蜜」報到！雨彈連炸3天 氣象局公布降雨熱區 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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