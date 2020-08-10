颱風米克拉今（10）日早上生成，中央氣象局在10點30分時同時發布了海上與陸上警報，預估米克拉的強度仍有機會增強，且今晚到明（11）天清晨是影響最明顯的時候。

根據氣象局最新公布的風雨預測表顯示，澎湖今晚、金門明早的風力已達停班課標準，但是否停班停課還須由縣市府來決定。

以下整理全台停班停課資訊：

澎湖縣 10日下午正常上班上課

金門縣 10日下午正常上班上課

(中時新聞網)