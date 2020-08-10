桃園市府於3日公告，如民眾未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲，經查核發現，即依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰。

登革熱防疫巡檢隊首先針對登革熱高風險里別進行稽查，截至9日止共已裁罰3案，包括長安里1件、玉山里2件，違規樣態包括輪胎及花盆底盤積水孳生孑孓，裁罰金額各3000元，總計9000元。

截至9日止，全國已確診76例登革熱個案，其中桃園有19例，並於桃園區長安里發生本土群聚疫情。衛生局說明，登革熱是由登革病毒引起的急性傳染病，主要透過病媒蚊傳播，清除孳生源才是避免感染登革熱的最佳方法，掌握「巡、倒、清、刷」口訣，清理居家環境易積水的廢棄瓶罐、花盆、水缸或廢輪胎等，風雨過後更應加強戶內外環境整頓，不讓蚊蟲有孳生的機會，因應社區登革熱風險仍高，自登革熱防疫措施公告日起，經市府防疫人員查核發現孳生源即依傳染病防治法逕行處辦。

衛生局呼籲民眾務必配合市府防疫工作，共同守護社區健康，並提醒若自疫區返國或社區有登革熱病例時，出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利登革熱及早診斷、通報與治療。

(中時 )