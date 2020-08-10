接受胸腔手術的病人，術後通常會放置胸管，引流腔內空氣與積液，或胸腔內滲液及血水，而胸腔水下引流方式已沿用147年，目前各大醫院多使用胸瓶作為引流裝置。台南市立醫院胸腔外科教授吳明和為改善照顧品質，2016年起自行研發引流袋取代胸瓶，由於輕巧、柔軟有瓣膜，適用於任何胸腔手術，至今已有537人使用，效果良好。

吳明和表示，傳統胸瓶笨重不利活動，影響病人下床意願，若照護不慎胸瓶過高，還易導致胸瓶內液體逆流胸腔，造成二度感染。此外，護理師也須每3天更換胸瓶，若裝置不當會危及生命，增添臨床照護困擾。

為改善照護品質，吳明和2016年開始使用引流袋取代胸瓶，由於引流袋薄而柔軟，且有瓣膜裝置防止逆流，適用於任何胸腔手術。另外，引流袋右上角，也裝置透氣防液不織布，以利排氣。

吳明和指出，由於引流袋輕巧，照顧者不須提著，可提高病人下床行走意願，有效縮短住院天數。據統計，使用引流袋的平均住院日，較使用胸瓶者縮短將近1天，不僅撙節醫療支出，也減少醫療廢棄物。

吳明和也說，近年來手術技術日新月異，目前正朝微創方向努力，引流袋正好符合精實且微創的潮流，讓患者恢復更快，照護更簡便。自2016年至今年7月，已有537人使用，平均每年有逾百人嘗試引流袋。

(中時 )