高雄市美濃區農會10日舉行高雄147米評鑑比賽，評審用心比較進入決賽的米飯。（林瑞益攝）

高雄市美濃區農會10日舉行高雄147米評鑑，退伍軍人巫璋貴第二次奪得冠軍，他說，要謝謝農友們對他的指導，想與家人分享得獎喜悅。評審老師表示，147米跟池上米有拚，甚至比池上米好，兩種米都令評選頭疼，很難評選。

巫璋貴10日穿著陸軍軍服出席頒獎儀式，他說，能有今天的成就都是國軍過去的栽培，以及農友對他的不吝指導，這是他務農以來第二次奪得冠軍，想要跟家人分享喜悅。

主辦單位說，高雄147米是在地品牌，推廣迄今已經近十年，讓許多愛吃米飯的美濃人覺得：「吃過就回不去了」。尤其旅外的民眾與遊子，更是獨鍾美濃米。此米烹煮後，帶有淡淡芋頭香氣，尤其冷飯的口感香Q清甜，被認為是適合做高級壽司米的食材。

近年在美濃區永安老街開設「啖糕堂」的資深麵包師傅李英傑與蔡妙青夫婦，也認為高雄147米非常適合做麵包，夫妻倆說，當初覺得這米很好吃，所以就想到用147米做麵包。

啖糕堂研發的147米吐司、米法棍，以及九層塔起司等特色風味的米製品，受到不少民眾喜愛。

此外，種植水稻的「果然紅農藝工作室」開發炒玄米、泡玄米茶，擴大米食體驗方式。強調在地生活的「濃夫生活」特色店，則是推出米露愛玉涼飲，結合鄰近的各式米製點心，令人眼睛為之一亮。以青年創業為訴求的「蒔秧苗工作室」，則是推出稻濃仙貝，讓稻米以另外一種方式呈現給民眾。

(中時 )