中央氣象局發布颱風米克拉海上、陸上颱風警報，中央災害應變中心今（10日）下午3時許舉行第一次工作會報，由內政部長徐國勇主持。（葉書宏攝）

中央氣象局發布颱風米克拉海上、陸上颱風警報，中央災害應變中心今（10日）下午3時許舉行第一次工作會報。（葉書宏攝）

中央氣象局發布颱風米克拉海上、陸上颱風警報，中央災害應變中心今（10日）下午3時許舉行第一次工作會報。（葉書宏攝）

中央氣象局發布颱風米克拉海上、陸上颱風警報，中央災害應變中心今（10日）下午3時許舉行第一次工作會報，由內政部長徐國勇主持。徐國勇指出，屏東、高雄、金門、澎湖等縣市政府已經開設，但台南恐有部分區域會淹水，相關單位要提醒台南多加注意。

中央氣象局資料顯示，下午2時許颱風位於北緯20.4度、東經118.6度，鵝鑾鼻的西南方約290公里之海面上，7級風暴風半徑80公里，以每小時25轉21公里速度向北進行。

中央氣象局指出，颱風過去3小時強度略為增強，其暴風圈已進入巴士海峽及東沙島海面，正逐漸朝台灣海峽南部接近，颱風未來強度有增強的趨勢。預估明（11日）凌晨前後颱風中心將由澎湖西側近海通過，將有10至11級強陣風。

此外，受外圍環流影響，10日台灣附近各海面風浪將逐漸增大，預計暴風圈明（11日）脫離金門等地。

徐國勇裁示時表示，金門、澎湖等首當其衝，另外，中南部縣市恐出現豪大雨，屏東、高雄、金門、澎湖等縣市政府已經開設，台南也要多加注意。

正值暑假期間、旅遊旺季，許多遊客仍在離島旅遊，特別提醒離島縣市政府若有飛機、船舶若有停航狀況，要提早向遊客說明。另外，颱風期間常會有民眾到海邊觀浪，相關單位也要加強驅離取締。

徐國勇也提到，海上作業船隻提早進港避風浪，外籍漁工安全、人權問題要多加注意。再者，若有停班停課縣市，教育部等單位也要密切注意，提早告知民眾。

(中時 )