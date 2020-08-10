衛福部10日表示，為強化臺美醫衛合作，在外交部與衛福部共同努力下，今在衛福部長陳時中及美國衛生部部長阿札爾(Alex Azar II)的共同見證下，由「臺灣美國事務委員會」主委楊珍妮、及「美國在台協會」台北辦事處處長酈英傑(Brent Christensen)代表雙方，正式簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，顯示臺美雙邊夥伴關係的緊密、堅實與友好。

衛福部表示，我國與美國於醫療衛生等領域合作已超過20年，包括新興傳染病防治、登革熱疫苗研發等。本次簽署的「醫衛合作瞭解備忘錄」，除提高行政層級由臺美衛生部簽署外，更將合作範圍擴大，含括全球衛生安全、傳染病防治、公衛實驗室、慢性病防治及健康促進、婦幼及青少年健康、環境及職業健康、菸害防制、健康不平等、數位健康、藥物濫用、健康傳播及衛生人力等領域。

衛福部說，MOU內容述及其他領域可在未來雙方討論後納入。並藉由辦理合作計畫、科學及研究專案，人員交流、訓練及互訪，諮詢、會議、工作坊及研討會，建立聯繫窗口進行最佳做法、專業知識及資訊之交流等方式執行，在此備忘錄的架構下推動相關實質合作，以增進臺美人民的健康福祉，並共同促進全球衛生安全。

(工商 )